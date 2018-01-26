Muğla'da bozayı ayak izine rastlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği ayak izlerinin bozayıya ait olduğu belirlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Ali Sıtkı Mefaret Koçman Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, ilçeye bağlı Girdev Yaylası'nda Anadolu Parsı ayak izi bulunduğu yönünde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları incelediğini söyledi.



Ayak izlerinin boz ayıya ait olduğunu tespit ettiklerini aktaran İlemin, şunları dile getirdi:



"2010'dan bu yana Muğla yaban hayatı araştırmalarımız sonucu üreyebilen bir bozayı popülasyonu tespit ettik. Anadolu Parsı'nın ise maalesef 25 yıl önce son bireylerinin yaşayarak bölgede tükendiğini değerlendiriyoruz. Muğla'da üreyebilen bir bozayı popülasyonun olması Ege ve Akdeniz için ilk ve önemli bir durum. Girdev Yaylası'nda bozayının tespit edilmiş olması Muğla'nın memeli yaban hayatı açısından ne kadar zengin olduğunun göstergesidir. Bölgemizdeki bozayılar bitkisel kaynaklı besleniyor ve saldırgan değiller."



