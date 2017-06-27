Muğla'da caretta carettalarla dalış turizmi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar listesinde yer alan caretta carettaların yaşam alanı olan Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da düzenlenen dalış turları turistlerin ilgisini çekiyor. Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan Dalyan Kanalı'ndan sabah erken saatlerde kalkan teknelere binen turistler, caretta carettaları izleyebilmek ve onları daha yakından görebilmek için Bozburun Duvar, Ekincik Mağara, Batık ve Yelken Adası mevkilerinde yapılan dalış turlarına katılıyor.

Kaynak: