Muğla'da caretta carettalarla dalış turizmi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar listesinde yer alan caretta carettaların yaşam alanı olan Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da düzenlenen dalış turları turistlerin ilgisini çekiyor. Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan Dalyan Kanalı'ndan sabah erken saatlerde kalkan teknelere binen turistler, caretta carettaları izleyebilmek ve onları daha yakından görebilmek için Bozburun Duvar, Ekincik Mağara, Batık ve Yelken Adası mevkilerinde yapılan dalış turlarına katılıyor.Kaynak: DHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.