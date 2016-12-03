Muğla'da deprem oldu

Muğla ve çevresi Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

AFAD'ın merkez üssünü Ege Denizi'nin Datça İlçesi açıkları olan saptadığı deprem saat 11.35'te meydana geldi. Deniz tabanının 26 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta Ratça ilçesi olmak üzere Muğla ve çevresinde hissedildi. Datça ilçe merkezi ve kıyıdaki yerleşim yerlerinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle halk kısa süreli paniğe kapıldı. Deprem can kaybı ve hasara yol açmadı.



