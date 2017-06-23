Muğla'da esnaf, yerli turistle bayram edecek

Muğla'daki turistik tesis ve otellerde, Ramazan Bayramı'nda öncesi yerli turist yoğunluğu yaşanıyor

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her yıl 3 milyondan fazla turisti ağırlayan, 320 bin yatak kapasitesi bulunan Muğla, ziyaretçilerine güzel bir tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum ve güneşiyle iddialı olan Muğla, tarihi ve kültürel alanları, doğa turizmi ve bisiklet rotalarıyla da ziyaretçilerine gezme fırsatı sunuyor.



Okulların kapanmasıyla Muğla ve ilçelerini tercih eden yerli turistlerden bazıları, Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarını kapsayan mavi yolculuğa çıkmayı tercih etti.



Heyecanı sevenler ise dalış, rüzgar sörfü ve paraşütle atlama gibi sporlara yöneliyor. Kültür turlarına katılmak isteyen ziyaretçiler ise Yatağan, Fethiye, Ortaca ve Milas ilçelerini tercih ediyor.



Beyaz boyalı, mavi pencereli butik otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan Bodrum, bayram tatilini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapacak. 100 bin yatak kapasitesi bulunan Bodrum'da otelciler Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek için hazırlıklarını tamamladı.



Muğla Valisi Amir Çiçek yaptığı açıklamada, okulların kapanmasıyla bayram öncesi başlayan hareketliliğin Ramazan Bayramı ve sonrasında da süreceğini söyledi.



Bayramda turistik ilçelerde faaliyet gösteren nitelikli otellerin bir çoğunun dolduğunu belirten Çiçek, doluluğun bayram sonrası devam etmesini umduklarını kaydetti.



Çiçek, Muğla ve turistik ilçelerine gelen yerli turistin istedikleri her türlü aktiviteyi bulabileceklerini anlattı. Bayram tatilinde yerli turistin Akyaka'da Rüzgar Sörfü yapıp Fethiye'de paraşütle atlayabileceğini belirten Çiçek, "Bayramda tatilciler isterlerse cip safari turlarına katılarak köyleri gezecek, isterlerse atlara binerek orman içinde gezintinin tadını çıkartacak. Ölüdeniz'de paraşütle atlayabilecek veya Akyaka'da rüzgar sörfü yapabilecek. Su sporları merkezlerinde yüksek adrenalin keyfi yaşayacak. İsteyen tatilcilerimiz ören yerlerini isteyenler ise mavi yolculuk rotalarını gezebilecek." dedi.



Turistlere her türlü tatil imkanı

"Bodrum tatilcilerini bekliyor"

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal ise Fethiye'nin her yıl binlerce turisti ağırlayan önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.Ölüdeniz, Kayaköy, Babadağ, Göcek gibi tarihi ve kültürel alanlarıyla tatilcilerin ilgisini çekecek alternatiflerin Fethiye'de bulunduğunu anlatan Uysal, şöyle konuştu:"Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Fethiye'deki otellerin bazıları yüzde 100, bazıları ise yüzde 80 civarında dolmuş durumda. Bu yoğunluğun temmuz ve ağustos aylarında da devam etmesini bekliyoruz. Bölgemiz kaliteli tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Tatilciler deniz, kum, güneş ve su sporlarının yanı sıra aradıkları kültür turlarına da ulaşabilecekler."Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da bölgede doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını söyledi.Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, bölgedeki otellerde bayram yoğunluğunun yüzde 100'e yakın olduğunu söyledi.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel de Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum'da yoğunluk beklediklerini belirterek, "Bodrum, otelcileriyle hazır. Okulların kapanmasının ardından belirli bir yoğunluk başladı. Bu yoğunluk kent içindeki trafiğin artışından da belli. İyi bir doluluk oranımız var." diye konuştu.