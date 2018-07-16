Muğla'da fuhuş operasyonu: 20 kişi yakalandı

Fethiye ilçesindeki bazı masaj salonlarında fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 20 zanlı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bazı masaj salonlarında fuhşa aracılık ve yer temin ettiği iddiasıyla 11'i kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren takip sonucu ilçedeki 13 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11'i kadın 20 kişiyi gözaltına aldı. Salonlarda çalıştırılan 59 kadının da ifadesine başvuruldu.

İnternet üzerinden yapılan duyurularda şifreli ifadeler kullanıldığı belirlendi.