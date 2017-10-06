Muğla'da kayıp 2 terörist bulundu, çatışma çıktı!

Muğla'dan dün 5 teröristin öldürülmesi sonrası bugün de kayıp 2 teröristle sıcak temasın sağlandığı öğrenildi

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, PKK'lı teröristlere yönelik olarak 'Fırtına' adıyla düzenlenen operasyonunda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bugün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir helikopterin de havadan desteğiyle, kaçan 2 teröristle temas sağlandığı bildirildi. Dünkü temasın yaşandığı Toparlar Şelalesi'nin 600 metre kuzebatısında çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Polis de Köyceğiz'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi'nde önlem alıp, araçları tek tek durup, arama yapıyor.
 

Mühimmat bulundu


Öte yandan güvenlik güçleri teröristlere ait bir adet kalaşnikof tüfek, 5 şarjör, iki adet M16 silah,10 şarjör, 3 tabanca, 3 şarjör ele geçirdi. Aramada 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 3 elektrikli kapsül, iki elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5,56 milimetrelik mermi, birer termal dürbün, top infilaklı fitil, kutu içerisinde patlayıcı ile elektronik LED lambalı devre, akü, tablet, cep telefonu ve taşınabilir şarj cihazı bulundu.

Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #terör #pkk
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