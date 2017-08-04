Muğla'da kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Muğla’nın Yatağan İlçesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, biri 8 aylık hamile kadın, biri çocuk, 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yatağan İlçesi Kavak Mahallesi Tilkiler Mevkii’nde meydana geldi. Adem Sağlam yönetimindeki 48 YS 411 plakalı otomobil ile Sinan Kıroğlan yönetimindeki 09 B 1510 plakalı otomobil, kaygan yolda kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 8 aylık hamile Derya Kıroğlan, Duraniye Kıroğlan ve Yasemin Sağlam olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılardan sürücüler Sinan Kıroğlan (28) ve Adem Sağlam ile her iki araçta bulunan Senem, Mertcan (3) ve Furkan Kıroğlan (2) ile Yılmaz Sağlam, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Abdullah Sağlam ise Özel Yücelen Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mertcan Kıroğlan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.