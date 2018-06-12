Muğla'da korkutan yangın

Muğla'nın Ula ilçesinde, yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'da korkutan yangın
12 Haziran 2018 Salı 16:43

Ula'nın kırsal Karabörtlen Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait  4 helikopter, 10 arazöz, 4 tanker, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşık 200 metre mesafede olması korkuttu. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ula #yangın
Önceki Haber
Polis 4 gündür bu sapığı arıyor
Sonraki Haber
Muğla'da korkutan yangın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.