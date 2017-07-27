Muğla'da orman yangını

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 2 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 100 orman işçisi sevk edildi.Kaynak: AA
Yaklaşık 10 dönüm alanda etkisini sürdüren yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Öte yandan, çevre illerden de yangına müdahale için hava desteği istendiği öğrenildi.
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