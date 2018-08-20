Muğla'da sürat teknesi arızalanan 18 kaçak kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken, bindikleri sürat teknesinin arıza yapması sonucu mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 18 kaçak, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Bugün saat 08.00 sıralarında, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi, Ali Hoca Burnu açıklarında, arızalanan sürat teknesinde kaçaklar olduğunu fark eden tur teknelerinin kaptanları, Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na haber verdi. Bunun üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekibi, 500 metre açıkta motoru arıza yaptığı belirlenen ve sürüklenen 5 metrelik sürat teknesindeki 2'si kadın, 5'i çocuk toplam 18 kaçağı kurtardı. 7'si Suriye, 6'sı Filistin, 5'i Irak uyruklu kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Turgutreis Limanı'na getirildi. Kaçakların 15 bin dolara organizatörlerden satın aldıkları belirlenen sürat teknesi de yedeklenerek limana çekildi.

İfadelerinden, İstanbul'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek için organizatörler tarafından getirildikleri belirlenen kaçaklardan Suriyeli Vahhap Talyali (34), "Denize açılmamızdan kısa bir süre sonra teknenin motoru arıza yaptı. Dakikalar geçtikçe, deniz ortasında ölüme terk edildiğimizi anladım. Kandırıldığımız anladığımızda ise iş işten geçmişti. Umut yolculuğumuz için organizatörlere 3 bin dolar verip, eşim ve çocuğumla yola çıkmıştık" dedi.