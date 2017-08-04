Muğla'da turizm yerleri doldu taştı

Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde tatil yapanlar ve kent sakinleri, sıcak havadan bunalınca deniz, havuz ve göl kenarlarına akın etti

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de hava sıcaklığı 37 dereceye kadar ulaşırken, güneş altında hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı. Deniz, göl ve parklara yönelen tatilciler ile bölgede yaşayanlar, serinlemeye çalıştı. Ortaca'nın turistlik Dalyan ve Sargerme mahallelerinde turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100 ulaşırken, tatilciler ile kentin yerli sakinleri, sahil kenarlarına akın etti. Dalaman'ın Sarsala Koyu, Köyceğiz'in Ekincik Koyu ile Pınarkaöy Mahallesi'ndeki Yuvarlak Çay'da iğne atsan yere düşmedi.



Muğla Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kentte hava sıcaklığının bugün itibariyle birkaç derece düşeceği, pazar gününe kadar yer yer yağışların olacağı bildirildi.