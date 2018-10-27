Muğla'da yaz bitmedi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilenler, denize girmenin keyfini yaşadı

Muğla'da yaz bitmedi
27 Ekim 2018 Cumartesi 15:02

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajları, sıcak havayı değerlendirmek isteyenler doldurdu.

Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz plajında denize girip kumsalda güneşlendi, bazıları da sahilde çocuklarıyla yürüyüş yaptı.

Macera tutkunları, Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

Afyonkarahisar'dan ailesiyle tatile gelen Murat Tekin, tatil için ilk kez Fethiye’ye geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Şu anda plajda epey yoğunluk var. Su çok güzel. Gökyüzünde de paraşütler uçuş yapıyor. Fethiye'nin bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Önümüzdeki yaz tatilimi burada geçireceğim." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fethiye #deniz
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