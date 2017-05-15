Muğla'daki kazada şoförün son sözleri bunlar olmuş

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada şarampole uçan yolcu midibüsünün şoförü Armağan Sertbaş'ın eşine en son "Duygu, işimiz çok zor. Bittik" dediği ortaya çıktı

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada uçuruma devrilen yolcu midibüsünün şoförü Armağan Sertbaş için İzmir'in Buca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.



Cenazeye katılan Hüseyin Karataş kayınbiraderi Armağan Sertbaş'ın uzun süredir servis şoförlüğü yaptığını ve kazayı nasıl yaptığını anlayamadıklarını söyledi.



Karataş, kayınbiraderinin, bir arkadaşının isteği üzerine geziye şoför olarak gittiğini belirterek, Anneler Günü olması dolayısıyla kazadan yaralı kurtulan eşi Duygu Sertbaş ile 10 aylık bebeği Nehir'i de götürdüğünü, 8 yaşındaki oğlu Şakir'i ise dedesinin yanında bıraktığını kaydetti.



Kazadan yaralı kurtulan kayınbiraderinin eşi Duygu Sertbaş'ı hastanede ziyaret ettiğini anlatan Karataş, kaza anında Armağan Sertbaş'ın, eşine en son "Bittik." dediğini söylediğini aktardı.



Son sözleri bu olmuş

Karataş, şunları dile getirdi:"Kazayı duyunca inanamadık. Ben de şoförüm. Bence teknik bir arıza var. Ben böyle düşünüyorum. Tekerlekte kitleme olmuş gibi duruyor çünkü 60 metre sadece sol tekerlek kayıyor. Frene basmış olsa diğer tekerleklerde fren izi olurdu. Arabayı döndüremiyor. Yaralı kurtulan eşi Duygu'ya sadece 'Duygu, işimiz çok zor.' diyor. O kadar. Daha sonra bariyerleri aşıyor. Ben kişisel olarak teknik arıza olduğunu düşünüyorum."