Muğla ve Balıkesir'deki göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı, adliyeye götürüldü.

Muğla ve Balıkesir'deki göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
28 Mart 2019 Perşembe 15:22

Muğla ve Balıkesir'de, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 10 şüphelinin, Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum GİM Grup Amirliğince, düzensiz göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollardan götürmek için oluşturulan grup tespit edilmiş, Bodrum ve Balıkesir'de 26 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalanmıştı.


Kaynak: AA
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