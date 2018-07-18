Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 38 arttı

Türkiye'nin bin 480 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'ya ilk 6 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış oldu

Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı sağlıyor.

Türkiye'nin bin 480 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'daki tesislerde, 340 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kenti, her yıl yaklaşık 3,5 milyon turist ziyaret ediyor.

Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın tarihi, kültürel değerleri ve doğasıyla yerli ve yabancı misafirlerin tercih sebebi olduğunu söyledi.

Yılın ilk 6 ayında 1 milyona yakın yabancı misafirin, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptığını anlatan Karacaağaç, "Yılın ilk 6 ayında 955 bin 391'e yakın yabancı misafirimiz, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptı. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 38 artış var." dedi.

"Tatilcilerin aradığı tüm özellikler"

Karacaağaç, ziyaretçilerin özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalyan, Akyaka ve Gökova'daki otellerde ve sahillerde yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Temmuz, ağustos ve eylülde otellerde ciddi yoğunluk beklediklerini aktaran Karacaağaç, şöyle devam etti:

"Muğla'ya en çok İngiltere, Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya'dan ziyaretçi geliyor. Özellikle, kıyı uzunluğu, çok sayıda koya sahip olması, temizliği, çekiciliği, ulaşımın kolaylığı gibi nedenler Muğla'yı cazip kılan etkenlerin başında geliyor. Buna hizmet kalitesi ve kültür turlarını da eklersek kentin tatilcilerin aradığı tüm özellikleri bünyesinde barındırdığını söyleyebiliriz."

"Mavi tur Muğla'nın markası"

Güney Ege'nin maviyle yeşilin buluştuğu noktalarında büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip Muğla'nın her yıl yerli ve yabancılara ait birçok yatı da ağırladığına değinen Karacaağaç, şunları söyledi:

"Mavi tur Muğla'nın markası. Bölgemizdeki kıyılarımızın uzunluğu ve koylarımızın sayısı, mavi tur tutkunlarını Muğla'ya çekiyor. Bakanlık belgeli 23, belediye belgeli 6 marinamız var. Bu da ilimiz ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bölgemize gelen turistler genelde Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkıyor."

Karacaağaç, yeni hedef pazarları belirleyerek Muğla'nın tanıtımı için daha fazla çalışma yürüteceklerini vurguladı.

"Oteller doldu"

Muğla ve ilçelerinde yabancı turist bir taraftan yoğunluk gösterirken Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasıyla yerli turistte de yoğunluk yaşanmaya başladı.

Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Datça'da otellerdeki doluluk oranları temmuz, ağustos ve eylül aylarında yüzde 95'lerin üzerinde.

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, son yılların en iyi turizm sezonunu yaşadıklarına işaret etti. Temmuz ayı itibariyle hem yerli hem de yabancı turist sayısında büyük artış olduğunu vurgulayan Okutur, yoğunluğun eylül ayı ortalarına kadar süreceğini dile getirdi.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal da temmuz ve ağustosta bölgedeki otellerin yüzde 100 doluluğa ulaşmasını beklediklerini kaydetti.