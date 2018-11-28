Muğla'yı karıştıran iddia! Açıklama geldi...

Muğla'da fuhuş yapan yabancı uyruklu bir kadından 14 kişiye HIV virüsü bulaştığı iddiası emniyeti harekete geçirdi. Polis tarafından yapılan araştırmada, iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı

Merkez ilçe Menteşe'nin üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesi'nde, bir süre önce, yabancı uyruklu bir kadından 14 kişiye HIV virüsü bulaştığı söylentisi kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. İddia üzerine, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Kötekli'de yapılan araştırmalar ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan, "İddialar sadece dedikodudan ibaret. Böyle bir şey olsa bizim haberimiz olur. Muğla'da her şehirde olduğu gibi HIV virüsü taşıyanlar tabii ki var. Fakat bu sayıda bir artış söz konusu değil. Bu iddialar üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 Kasım'da HIV/AIDS Farkındalık Paneli düzenleyeceğiz. Saat 16.00'da başlayacak panelimize herkesi davet ediyoruz" dedi.