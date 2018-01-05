Muğla yine sallandı: 4.2

Sabah erken saatlerde Muğla'nın Ula İlçesi'nde deprem meydana geldi. Deprem bölgede korkuya neden oldu

Muğla yine sallandı: 4.2

Yaz boyunca sallanan Muğla'dan yine deprem haberi geldi. Alınan bilgiye göre sabah saat 07.33'te Ula'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu açıklandı.

Depremin merkez üssünün Kavakçalı Köyü olduğu belirtildi. Konuyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada depremin derinliği 7 kilometre olarak belirtildi. Deprem bölgede korku ve paniğe neden oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla deprem #ula deprem
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