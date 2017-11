Muğla yine sallandı: 5.1

Muğla'nın Ula İlçesi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede büyük paniğe neden oldu

Muğla Ula yine depremle sallandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verdiği bilgiye göre bugün saat 00.49'de meydana gelen depremin şiddeti 5.1. Depremin yerin 25.44 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenilirken, deprem çevre illerde de hissedildi.



Artçılar sürdü



Arılar telef oldu

Ula'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı sarsıntılar meydana geldi. Saat 01.45'e kadar en büyüğü 3.7 olan 18 artçı sarsıntının meydana geldiği öğrenildi.Geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen 5.0'lık deprem Ula'nın 25 hanelik mahallesi Arıcılar'da hasara neden olmuştu. Bugün meydana gelen depremin aynı yerde daha büyük hasarlar verdiği öğrenildi. 25 evdeki çatlaklara yenisi eklenirken, deprem nedeniyle dağ eteklerinden düşen kaya parçaları ve çam ağaçları yolları kapadı.AFAD ekipleri mahallede çadır kurarken, dozerlerle de kapanan yollar açıldı. Can kaybı olmayan mahallede, panik nedeniyle fenalaşan vatandaşlara da sağlık ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinlerinin bir kısmı sobalarla ısıtılan çadırlarda sabahlarken, bir kısmı da sokakta yakılan ateş başında sabaha kadar bekledi.Deprem nedeniyle dağ eteklerinden 100 arı kovanı da düştü. Düşen kovanlardaki arılar telef oldu.Konuyla ilgili açıklama yapan Ula İlçe Kaymakamı Ali Yılmaz, "Mahallede bekletilen görevlilerimiz vardı. Hazırdaki ekiplerle beraber kısa sürede dozerlerin yolu açmasıyla mahalleye ulaştık. Çadırlarımız kurulu, sağlı ekiplerimiz korkan vatandaşlarımızla ilgilendi. Can kaybı yok. Devlet olarak vatandaşımızın yanında gerekeni yapıyoruz. Muğla Valiliği kriz masası oluşturdu. Verilecek karar ile mahallenin tahliyesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.Mahallenin muhtarı Selim Uysal ise yaptığı açıkamada, "Tahliye için ilk olarak Karaböğürtlen Köyü'nde bulunan ilköğretim okuluna geçici bir yerleşim olacak. Can kaybı yok ama evlerde hasar büyük. İki gündür korkudan evlerimize giremiyoruz. Devletimiz yanımızda her türlü ihtiyacımız karşılıyor" ifadelerini kullandı.