6.5 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ



Haber Kaynağı: DHA

Yılanlı Dağları ile Arıcılar Mahallesi arasındaki bölgeye sağanak yağmur ile birlikte dün sabah saatlerinden itibaren 24 saat içinde düşen yıldırımlar orman yangınlarına neden oldu. Yangınlara 2 uçak, 3 helikopter, 44 arazöz, 11 su tankı, 14 ilk müdahale aracı, 220 orman yangın söndürme personeli karadan ve havadan müdahale etti. Yangınların tamamı kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlere müdahaleye giden ilk müdahale araçlarından bir kamyonet takla atarak kaza yaptı. Şans eseri araçtaki iki görevli kazayı yara almadan atlattı.Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını açıklayan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik şöyle dedi:"24 orman yangınının tamamı Gökova Orman İşletme Şefliğimizin sorumluluk alanında meydana geldi. Çıkan yangınların tamamı kontrol altına alındı. Yaz yağmuru nedeniyle bölgemizde çok sık yıldırım düşmesi sonucu orman yangınlarına karşı ekiplerimiz sürekli alarm durumunda. Çıkan her yangına ekiplerimiz anında müdahale ederek alevleri, büyümeden söndürdüler. Ekiplerimiz yangınlara karşı canla başla mücadele verdi."Alevlerin toplam 6.5 hektarlık ormanlık alana zarar verdiği bildirildi.