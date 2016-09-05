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    • Muğla'da yıldırım düştü 24 yangın çıktı

    Muğla'da, dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ile birlikte düşen yıldırımlar, aynı bölgede 24 ayrı orman yangını çıkmasına neden oldu. Alevler toplam 6.5 hektar ormanlık alanı küle çevirirken, yangına giderken takla atan bir ilk müdahale aracında da maddi hasar meydana geldi

    05 Eylül 2016 Pazartesi 13:13
    Muğla'da yıldırım düştü 24 yangın çıktı
    Yılanlı Dağları ile Arıcılar Mahallesi arasındaki bölgeye sağanak yağmur ile birlikte dün  sabah saatlerinden itibaren 24 saat içinde düşen yıldırımlar orman yangınlarına neden oldu. Yangınlara 2 uçak, 3 helikopter, 44 arazöz, 11 su tankı, 14 ilk müdahale aracı, 220 orman yangın söndürme personeli karadan ve havadan müdahale etti. Yangınların tamamı kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlere müdahaleye giden ilk müdahale araçlarından bir kamyonet takla atarak kaza yaptı. Şans eseri araçtaki iki görevli kazayı yara almadan atlattı.

    6.5 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

    Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını açıklayan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik şöyle dedi:

    "24 orman yangınının tamamı Gökova Orman İşletme Şefliğimizin sorumluluk alanında meydana geldi. Çıkan yangınların tamamı kontrol altına alındı. Yaz yağmuru nedeniyle bölgemizde çok sık yıldırım düşmesi sonucu orman yangınlarına karşı ekiplerimiz sürekli alarm durumunda. Çıkan her yangına ekiplerimiz anında müdahale ederek alevleri, büyümeden söndürdüler. Ekiplerimiz yangınlara karşı canla başla mücadele verdi."

    Alevlerin toplam 6.5 hektarlık ormanlık alana zarar verdiği bildirildi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Muğla, Muğla Yangın

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