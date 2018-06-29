Muharrem İnce tatilde görüntülendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, cuma namazını, ailesiyle tatil için geldiği Marmaris'te kıldı

24 Haziran seçimlerin ardından eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce ile Marmaris'e gelen Muharrem İnce, Bodrum Limanı'na kayıtlı, 'Arif Kaptan A' isimli gulet tekne ile cenet koyları gezmeye çıktı. İnce, Selimiye Mahallesi'nde tekneden inip, cuma namazını buradaki camide kıldı. İnce, namaz çıkışındaki kutuya 100 lira atarak bağışta bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan İnce, birlikte özçekim isteklerini de geri çevirmedi.

Bir süre Selimiye İskelesi'nde dolaşan İnce, daha sonra bir kafeteryada bir süre oturup, dinlendi. Mahallede vatandaşlar ile sohbet de eden İnce, ardından açıkta kendisini bekleyen tekneye geçip, tatiline kaldığı yerden devam etti. İnce ve ailesinin 1 Temmuz Pazar gününe kadar Marmaris'in koylarında tatil yapacağı öğrenildi.