Muhtar kurayla belirlendi

Denizli'nin Güney ilçesi Cindere Mahallesi'nde muhtar adayları Bahtiyar Sungur ve Hasan Durmuş'un aldığı oylar eşit çıkınca, kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde muhtarlığı Sungur kazandı.

Güney'in 519 seçmeni bulunan Cindere Mahallesi'nde muhtarlık için 5 aday yarıştı. Seçimin sona ermesinin ardından mevcut muhtar Bahtiyar Sungur ve Hasan Durmuş 149'ar oy aldı. İtirazlar üzerine sandıktaki oylar tekrar sayıldı. Ancak oy sayıları yine eşit çıktı. Bunun üzerine Buldan İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan kura çekimiyle muhtarlığı Bahtiyar Sungur kazandı.