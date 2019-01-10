Murat Dağı'nın yaban güzelleri

Uşak ve Kütahya arasındaki Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde koloniler halinde yaşayan yılkı atları, kar altındaki besine ulaşmak için mücadele ediyor.

Murat Dağı'nın yaban güzelleri
10 Ocak 2019 Perşembe 15:49

Uşak ve Kütahya sınırında yer alan Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde koloniler halinde yaşayan yılkı atları, kar yağışının ardından yem bulmak ve soğuktan korunmak için dağın eteklerine indi. Murat Dağı'nın yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, dağın eteklerinde 3 yıl aradan sonra yeniden görüntülendi. Dondurucu soğuktan korunmak için dar vadilere inen ve sayıları 100'ü bulan yılkı atları, kar altındaki besine ulaşmak için zorlu mücadele veriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin, yaptığı açıklamada, atların sayısının her geçen yıl arttığını, at kolonilerinde çok sayıda yavru bulunduğunu belirtti. Tekin, "Atların beslenmelerine katkıda bulunmak için bölgeye düzenli yem bırakıyoruz. Sayılarının artması oldukça sevindirici." diye konuştu.

Bölgenin koruma altında olduğunu ifade eden Tekin, "Yıllar önce köylülerin doğaya bıraktığı atlar zamanla çoğaldı. Tarım arazisi olmadığı için bölgede atlar rahat şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Ancak kış aylarında besin bulmakta zorlanıyorlar. Biz de ekiplerimizle destek oluyoruz." dedi.

Etiketler; #Murat Dağı #uşak #kütahya
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