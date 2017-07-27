Müslüman olup, Kenan adını aldı

TATİL için Bodrum'a gelen İtalyan asıllı Fransa vatandaşı 47 yaşındaki Frederic Bau, Müftülük'te düzenlenen ihtida töreni ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve adını 'Kenan' olarak değiştirdi

Fransa'daki bir ilaç firmasında şef olarak çalışan ve eşinden daha önce boşandığı belirtilen 2 çocuk babası Frederic Bau, 5 yıldır birlikte olduğu kadın arkadaşı Gürhan Keskin ile Bodrum'a tatile geldi. 2 hafta boyunca Bodrum'da tatil yapan Bau, ülkesine dönmeden önce Hıristiyan olan dinini değiştirip Müslüman olmak için Bodrum İlçe Müftülüğü'ne başvurdu. Bau için bugün Müftülük'te ihtida töreni yapıldı. Bodrum İlçe Müftüsü Ali Ünal eşliğinde Kelime-i Şehadet getiren Bau, Müslüman oldu. Müftü Ünal, İslamiyet hakkında bilgiler verip, bazı önerilerde bulunduğu Bau'ya daha sonra ihtida belgesini verip, İngilizce mealli Kuran-ı Kerim hediye etti.



Çocukluğundan beri İslam dinine ilgi duyduğunu belirten Bau, "Merakımı gidermek için araştırma yapıyordum. Kız arkadaşım Gürhan Keskin ile tanıştıktan sonra bu dine ilgim daha da arttı. İç sesim beni yönlendirdi ve Müslüman oldum. Ülkeme döndükten sonra da İslamiyet ile ilgili bilgileri öğrenmeye devam edeceğim. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşmeyi ve kabrimin de burada olmasını istiyorum" dedi.



Müslümanlığa geçmesinden sonra neden 'Kenan' ismini seçtiğini de anlatan Bau, "Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nu biliyorum ve kendisini seviyorum. Yarışlarını izlediğim, takip ettiğim biri. Bu nedenle ismi bana yakın geldi" diye konuştu. Bau, umreye gitmek istediğini de söyledi.

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