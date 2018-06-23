Müşterisini başından vurarak öldürdü

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde eğlence merkezi işletmecisi Kerim Ö., tartıştığı müşterisi Oktay Yanıkan'ı (26) tabancayla başından vurup öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında, Beyağaç ilçesinde Kerim Ö.'nün işlettiği eğlence merkezinde meydana geldi. Oktay Yanıkan ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı, eğlenmek amacıyla gittiği gazinoda, işletme sahibi Kerim Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce, iddiaya göre, Kerim Ö., yanında taşıdığı tabancayla müşterisi Yanıkan'ı başından vurdu. Yanıkan, olay yerinde öldü. Yanıkan'ın arkadaşı ise korkup, kaçtı. Olay anında gazinoda Kerim Ö. ile bu iki müşteriden başka kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Cinayetin ardından katil zanlısı Kerim Ö. ise, iş yerinin üst katında personelin de istirahat için kullandığı eve çıktı. Personeline barın kapısının açık olduğunu söyleyerek kapatmasını istedi. İşletme çalışanı aşağı inince Oktay Yanıkan'ın cesedini buldu, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, üst katta bulunan katil zanlısı K.Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yanıkan'ın cesedi, otopsi için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayrıca Yanıkan'ın kaçan arkadaşı ile birlikte gazino çalışanlarının ifadesine başvurulduğu da öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.