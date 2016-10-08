Haber Kaynağı: AA

Alipaşa Mahallesi Gençali Sokak'ta Veli Eskici'ye ait lokantada, mesaiye gelip iş yerini açan işçinin elektrik düğmesine basması sonucu mutfak tüpünden sızan gaz alev aldı ve patlama meydana geldi.Olayda, hasar oluşan lokantada çalışan genç, hafif şekilde yaralandı. İsmi açıklanmayan işçi, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Görgü tanıklarından esnaf İdris Doğan, "Patlamanın olduğu iş yerinin önündeki kaldırımda yatan yaralıyı alevlerden uzaklaştırarak 112’yi aradım. İtfaiye de gelip müdahalede bulundu. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Patlama şiddetliydi ama çok şükür ucuz atlatıldı." dedi.Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, patlama anı ve sonrası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, patlama nedeniyle camları kırılan lokantanın önünden geçen bir kişinin saniyelerle yaralanmaktan kurtulduğu, yine patlamanın etkisiyle kaldırıma düşen bir çalışanın çevredeki esnaf tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.