NASA'nın açıklaması, Türk bilim insanlarını 52 yıl sonra harekete geçirdi

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ne 1964 yılında düşen 4 kilo ağırlığındaki meteorda yaşam izi olabileceğini belirten NASA raporu, Türk bilim adamlarını 52 yıl sonra bir kez daha harekete geçirdi. İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden Doç. Dr. Ozan Ünsalan'ın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK projesi kapsamında 8 kişilik akademik ekip, yaşam izi olabileceği belirtilen meteora ait başka parça olup olmadığını araştırmak üzere ilçeye geldi

Bayramiç kent merkezine 2 kilometre mesafedeki Tabaklar Deresi yakınına, 1964 yılında düşen ve köylülerce düştüğü görülen 4 kilo ağırlığındaki meteor, Uluslararası Meteor Araştırmaları tarafından 'Çanakkale Meteoriti' olarak kaydedildi. 1964 yılının temmuz ayında bulunan nesnenin aynı yıl Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak tarafından yapılan incelemede göktaşı olduğu saptandı. ’Çanakkale Meteoriti’ adı verilen göktaşı üzerindeki elementler incelendi, ilk bulunduğunda 4 kilo olan göktaşı üç parçaya ayrıldı. 400 gramı Ege Üniversitesi'ne, 1 kilo 70 gramı İstanbul Üniversitesi'ne, büyük parçası da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.



Meteorun mineral yapısı hakkında, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, aynı üniversitede görev yapan Doç. Dr. Ozan Ünsalan ile 2011 yılında çalışma yaptı.



Meteorun bir parçası, 2012'de incelenmek üzere NASA'ya gönderildi. Yapılan analizlerde amino asitler bulundu. Çanakkale meteorunun içinde vücudumuzda bulunan glisin, alanin, valin, serin, glutamik asit ve aspartik asit protein amino asitleri ve diğer amino asitler tespit edildi. NASA ve İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenler ile ortaklaşa yapılan yayında, Çanakkale meteorunda tespit edilen 19 amino asitten 6'sının vücudumuzun ihtiyacı olan protein amino asitleri olduğu belirlendi.



Yaşam izi olabileceği belirtilen meteorun düşmesinin üzerinden 52 yıl geçmesine rağmen, bilim dünyası peşini bırakmadı. Şu anda Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç.Dr. Ozan Ünsalan'ın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK projesi kapsamında, araştırmanlar İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Öngen, Işık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özel, Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arif Solmaz, Ankara Üniversitesi doktora öğrencisi Zahide Terzioğlu, İstanbul Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Ersin Kaygısız, lisans öğrencisi Tuğba Tenel ve lisans öğrencisi Ahmet Karadağ'dan oluşan 8 kişilik akademik ekip, meteordan yeni parçalar bulmak için araştırma ve inceleme başlattı.



TÜBİTAK projesi kapsamında Bayramiç İlçesine gelen akademisyenler, meteorun düştüğünü gören köylüleri ve yeri tespit ederek, şimdi biber ekili olan tarla ve çevresinde inceleme ve araştırma yaptı. Raporlama için gerekli notları alan ekip, daha sonra aramalara devam etti. Yöre halkından aldıkları bilgiler neticesinde, meteorun düştüğü şimdiki biber tarlasında izler aradı. Çalışmaları sonuç vermeyince araştırmalar ertelendi.



Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ozan Ünsalan, meteorun düştüğü yeri belirlediklerini, geliş istikametinin de ayrıca belirlendiğini söyledi. Şimdi biber tarlası olan yerde 52 yıl önce düşen meteordan yeni parçalar aradıklarını anlatan Doç.Dr. Ünsalan, "Ama bu iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey. Şimdilik bir sonuca ulaşamadık. Fakat yöredeki çalışmalarımız devam edecek" dedi. Doç. Dr. Ozan Ünsalan, meteor bulduğunu düşünen vatandaşların ise 'www.turk-met.net' isimli web sitesinden bilgi edinebileceklerini ve başvurabileceklerini ifade etti.