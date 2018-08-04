Nazilli 30 dakikada bu hale geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili olan rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi

Nazilli 30 dakikada bu hale geldi
04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:17

Nazilli ilçesinde bu sabah sağanak nedeniyle Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Sanayi Mahallesi ve İstiklal Mahallesi'nde su taşkınları yaşandı. 30 dakika içinde metrekareye 42 kilo yağmur düştü. Aşırı yağış nedeniyle Aydın-Denizli karayolunun bir bölümünde mazgallar tıkandı, yol bir süreliğine taşıt trafiğine kapandı. Ayrıca 75. Yıl Bulvarı ve Albay İbrahim Karaoğlan alt geçidi de bir süreliğine ulaşıma kapandı. Biriken sular, karayoluna paralel yollara da taştı.

Meteoroloji'nin aşırı yağış tahminine göre hazırda bekletilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri ekipleri, su biriken yerlere müdahale etti. Aşırı yağış dışında şiddetli rüzgar da bazı ağaçların yıkılmasına sebep oldu. Farklı yerlerde yol kenarlarında park halinde bulunan 6 otomobil, devrilen ağaçların altında kalarak zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıkılan ağaçları kaldırdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #nazilli #sel #yağmur
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