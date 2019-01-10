Nazilli Hayvan Barınağı yenilendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yenilendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların her türlü bakımı ve konforu için çalışmaya devam ettiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu ayrıca, hayvanseverlerin Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınaklarından hayvan sahiplenmeleri çağrısını yineledi.

Rehabilitasyon merkezinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, hayvanların misafir edildiği padokların çatıları tamamen yenilendi. Sahipsiz hayvanlar için istasyon görevi görecek merkezde tedavi ve sahiplendirme üniteleri kuruldu. Bunların yanı sıra yavrulu hayvanlar için de serbest dolaşım alanı yapılırken, rehabilitasyon merkezinden hayvan sahiplenmek isteyen hayvanseverler için oluşturulan sahiplendirme alanları da yenilendi. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması da gerçekleştirilen Nazilli Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi böylelikle daha modern bir görünüme de kavuştu.

Sahiplenin çağrısı

Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarında sahipsiz hayvanların konforunu ve hijyenik koşullarda bakımını sağlamak için her türlü özenin gösterildiğini ifade etti. Hayvanseverlere hayvan satın almak yerine hayvan sahiplenmeleri çağrısını yineleyen Başkan Çerçioğlu "Şimdiye kadar, barınaklarımızda misafir ettiğimiz binlerce sokak hayvanının sıcak birer yuvaya kavuşmasını sağladık. Hayvan satın almak yerine sahiplenen bütün hayvanseverlere duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Veteriner hekimlerimiz ve uzman personelimizle barınaklarımızda sahipsiz hayvanlarımıza her türlü olanağı sağlıyoruz. Nazilli barınağımızı da yenileyip hayvanlara sağladığımız olanakları genişlettik. Vatandaşlarımız barınaklarımıza gelsinler ve kendilerine birer arkadaş edinsinler" diye konuştu.