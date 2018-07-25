Nişana hazırlanıyordu intihar etti!

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Uzman Onbaşı Mustafa Y. (25), evinde başından vurulmuş ölü bulundu. Mustafa Y.'nin, tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulurken, soruşturma başlatıldı

TOKİ konutlarında yaşayan Çal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Y., bu sabah görevine gitmedi. Meraklanan arkadaşları kontrol için Mustafa Y.'nin evine gitti. Polis eşliğinde, Mustafa Y.'nin evinin kapısı açıldı. Mustafa Y., evinin odasında, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, evde inceleme yaptı. Mustafa Y.'nin tabancasıyla kendini başından vurarak yaşamına son verdiği üzerinde duruldu. intihar ettiği kanaatine varıldı. Mustafa Y.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Mustafa Y.'nin hafta sonu, Çal ilçesinde düzenlenecek törenle nişanlanacağı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.