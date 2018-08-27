Nişanının olacağı gün hayatını kaybetti!

Denizli'de mide kanseri tedavisi gören 21 yaşındaki İnci Dumrul, nişanlanacağı gün hayatını kaybetti

Nişanının olacağı gün hayatını kaybetti!
27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:06

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) matematik öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi olan genç kız, bir süredir PAÜ Hastanesinde tedavi görüyordu.

Dumrul, erkek arkadaşı ile 25 Ağustos'ta nişanlanmaya karar verdi. Hazırlıklarını tamamlayan Dumrul, nişan töreni yapacağı akşam aniden rahatsızlanınca tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.

Yapılan müdahaleye rağmen Dumrul, hayatını kaybetti.

Dumrul'un cenazesi Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde toprağa verildi. Genç kızın mezarına gelinlik örtüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #kanser ölüm
Önceki Haber
Lunaparkta acı olay!
Sonraki Haber
Karşıyaka'da tatsız prova
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.