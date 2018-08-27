Nişanının olacağı gün hayatını kaybetti!

Denizli'de mide kanseri tedavisi gören 21 yaşındaki İnci Dumrul, nişanlanacağı gün hayatını kaybetti
Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) matematik öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi olan genç kız, bir süredir PAÜ Hastanesinde tedavi görüyordu.
Dumrul, erkek arkadaşı ile 25 Ağustos'ta nişanlanmaya karar verdi. Hazırlıklarını tamamlayan Dumrul, nişan töreni yapacağı akşam aniden rahatsızlanınca tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.
Yapılan müdahaleye rağmen Dumrul, hayatını kaybetti.
Dumrul'un cenazesi Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde toprağa verildi. Genç kızın mezarına gelinlik örtüldü.