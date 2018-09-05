Nişanlısıyla tartışan polis intihar etti!

Bodrum'da nişanlısıyla tartışan polis memuru Sadık A. (44), göğsüne tek el ateş ederek yaşamına son verdi. Sadık A.'nın, nişanlısı N.E.'nin kendisini affetmesi için sosyal medya hesabından sonu, "Gerekirse senin için ölürüm" diye biten paylaşımı dikkat çekti

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Birimi'nde görevli 20 yıllık polis memuru Sadık A., dün akşam konuşmak için bir süredir sorun yaşadığı nişanlısı N.E.'nin, Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evine gitti. Konuşan çift, tartıştı. Ardından evine giden Sadık A., tabancasıyla göğsüne tek el ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyanlar polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen meslektaşları, Sadık A.'yı polis otosuyla hastaneye götürdü. Sadık A., burada yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Göğüs bölgesinden yaralanan Sadık A., ameliyata alındı. 6 saat ameliyatta kalan Sadık A., kurtarılamadı. Sadık A.'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya götürüldü. Sadık A.'nın ölümü meslektaşlarında üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sadık A.'nın nişanlısı N.E.'den özür dilemek için sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yaptığı paylaşım dikkat çekti:

"Dostlarım, 'bir sana bakarım, herkesten iyi bakarım' diye bana olan sevgisini belirten hayat arkadaşımın, aşkım olan kadınımın sevgisini, güvenini kendi yapmış olduğum hatalar zinciri sonucu kaybettim. Şimdi sizlerin huzurunda ondan binlerce kez özür diliyorum. Ondan beni af etmesini beni bağışlamasını tekrar bana ve aşkımıza bir şans vermesini istiyorum. Aşkım, seni çok seviyorum. Bana 'Beni yeniden kazanmak için neler yapabilirsin yap, bakalım' demişti. Ben de 'Sensiz yaşayamam' demiştim. Bir gün ayrılırsak sana şimdi diyorum. Gerekirse ölürüm senin için."