O bilgisayarını alırken, okul müdürü de intihara kalkıştı!

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde, Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü T.Ö.'nün, okula ait dizüstü bilgisayarı oyun oynamak için eve götürdüğü iddiasıyla tüm öğrencilerin karşısına çıkararak, 'hırsız' diye teşhir ettiği 4-A sınıfı öğrencisi S.A.'ya, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan bilgisayar hediye etti. Aynı dakikalarda, yaşananlardan dolayı bunalıma girdiği belirtilen okul müdürü T.Ö., evinde hap içerek intihar girişiminde bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu'nun 4-A sınıfı öğrencisi 10 yaşındaki S.A.'nın, okula ait dizüstü bilgisayarı alıp oyun oynamak için eve götürmesi nedeniyle, Müdür T.Ö. tarafından tüm öğrencilerin karşısına çıkartılarak, 'hırsız' diye teşhir edilmesi basına yansıdı. Ardından çok sayıda kişi, taşımalı sistemle Aşağı Şapçı Köyü'nden Bayramiç Merkezi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu'na gelen öğrenci S.A.'ya bilgisayar hediye etmek için harekete geçti. Bugün partisinin ilçe teşkilatı kongresine katılmak için Bayramiç'e gelen AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, öğrenci S.A., babası Ferdi A. ve okulun rehber öğretmeniyle, Hacıkayyum Yeşil Park'ta biraraya gelip, öğle yemeği yedi.



AK PARTİLİ TURAN BİLGİSAYAR HEDİYE ETTİ



Baba Ferdi A. ve öğrenci S.A.'ya hitaben konuşan Turan, "Talihsiz bir mesele olmuş, üzüldük. Ama bazen bizim bürokratlarımız maalesef bizi üzen, görevlilerimizi üzen söylemler geliştiriyorlar. Dün (salı) konuyu öğrendim. Başkanımızla da konuyu paylaştık. Bugün sizi ziyaret edelim istedik. Çünkü oradaki idarecimiz çok büyük bir yanlış yapmıştır. Bunun bedelini de hukuken ödeyecektir. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. Bir öğrencimizin çocukluğundan kaynaklanan hatası olabilir. Bunun telafisi, bunun uyarılması böyle olmaz. Hem o öğretmenin hatasından dolayı özür diliyoruz sizden, hem de size bir dizüstü bilgisayar hediye etmek istiyoruz" dedi. Milletvekili Turan, daha sonra S.A.'ya dizüstü bilgisayarı verdi. Dizüstü bilgisayara kavuşan S.A.'nın mutluluğu yüzüne yansıdı.



MÜDÜR İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



Aynı dakikalarda, olay nedeniyle 15 gün izin alıp, emekliliğini isteyen Okul Müdürü T.Ö., Çanakkale Merkezi'ndeki evinde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Evdeki yakınları, 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi. Ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan T.Ö.'ye ilk müdahale yapılarak, midesi yıkandı. Doktorlar, T.Ö.'nün bilincinin açık ve sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN VEDA MESAJI



İntihar girişiminde bulunan T.Ö., Facebook hesabından, 'İnsanın onuru bu kadar mı ucuz? 40 yıllık meslek hayatımda binlerce öğrencim var. Her gittiğim okulda hep eser bıraktım. Aleyhimde konuşanları yalnız Allah'a havale ediyorum. Hoşçakalın kral ve kraliçelerim, aşklarım. Müdür amca, müdür dede artık yok. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet sevdalısı olarak yaşayın. Hepinizi kucak dolusu öptüm' yazılı bir paylaşımda bulunduğu belinlendi.



NELER YAŞANMIŞTI?



Bayramiç'teki Mustafa Kemal İlkokulu'na ait bir dizüstü bilgisayarın geçen 18 Eylül Pazartesi günü ortadan kaybolması ardından, okul müdürü T.Ö., güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden dizüstü bilgisayarın 4'üncü sınıf öğrencisi S.A. tarafından götürüldüğü tespit edildi. Okul Müdürü, S.A.'dan bilgisayarı getirmesini istedi. S.A.'nın, oyun oynamak için eve götürdüğü bilgisayarı getirmesinin ardından okul müdürü T.Ö., 20 Eylül Çarşamba sabahı yapılan okula giriş töreninde çocuğu yanına alıp öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde, iddiaya göre 'hırsız' olarak teşhir etti. Törene katılanlar şaşırırken, rencide olan öğrenci S.A. ise gözyaşlarına boğuldu. Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gökhan da konu ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş istediklerini söyledi.