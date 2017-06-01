O kantinci serbest kaldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kız öğrenci yurdunda sahura kalkan öğrencilerin üzerine bıçakla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal paylaşım sitelerindeki tehdit dolu paylaşımları nedeniyle ikinci kez gözaltına alınan kantin görevlisi 40 yaşındaki Ö.A. sevk edildiği adliyede adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtta bir grup öğrenci, geçen 29 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında sahura kalktı. Yiyecek bir şeyleri olmayan öğrenciler, yurdun kantinini işleten Ö.A.’yı arayıp, kantini açmasını istedi. Eşi Z.A. ile yurda gelerek kantini açan Ö.A. ile kız öğrenciler H.Ö. ve K.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Ö.A., iddiaya göre, iki kız öğrenci ile yanlarındaki arkadaşlarının üzerine yürüdü. Elinde bıçak bulunduğu da iddia edilen Ö.A.’dan korkan kız öğrenciler, panikle kaçarken o anlar yurtta kalan diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Olayın ardından iki kız öğrenci polisi arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine yurda gelen polis, H.Ö. ve K.T. ile kantinci Ö.A.’yı polis merkezine götürüp, ifadelerine başvurdu. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Yaşananların ardından yurtta kalan kız öğrenciler, sosyal medyada yaşanan gergin anları kınadıkları paylaşımlarda bulundu. Ancak, gerginlik Ö.A.’nın serbest bırakılmasının ardından sosyal paylaşım sitesindeki tehditleri ve silahlı fotoğrafıyla had safhaya ulaştı. Ö.A., sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında yaptığı paylaşımda suçsuz olduğunu ileri sürdü, tartıştığı kız öğrencileri ‘anarşist’ olmakla suçlayıp, sinkaflı küfürler etti. Ö.A., 'Cinnet geçirmeye az kaldı hepsini' sözleriyle elinde pompalı tüfek bulunan fotoğrafını paylaştı.



Öğrencilerin suç duyurusunda bulunması üzerine Ö.A., savcılığın talimatıyla ertesi gün tekrar polis tarafından gözaltına alındı. Kantinci Ö.A.’nın yurt ile yaptığı sözleşmesi ise Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından iptal edildi. ADÜ Rektörlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu’nun da yaşananlarla ilgili ayrı ayrı idari soruşturma başlattı. Tüm bu gelişmeler sürerken, polisteki işlemlerinin ardından dün akşam sevk edildiği adliyede suçlamaları kabul etmeyen Ö.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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