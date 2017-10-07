O teröristler 'Akdeniz açılımı'ymış!

İstihbarat, terör örgütünün 'Akdeniz açılımı' için Lazkiye'den deniz yoluyla Muğla'ya PKK'lı gönderdiğini tespit etti. PKK'lıları getiren gemi, Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından kiralanmış

Muğla'da iki ayrı operasyonda ortaya çıkarılan PKK'lı grubun, örgütün "Akdeniz açılımı" kapsamında bölgeye geldiği anlaşıldı. İki ay içinde dört kez deniz yoluyla bölgeye gelen PKK'lıların sözde özel kuvvetlerden olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda, son yakalanan PKK'lıları getiren geminin Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından organize edildiği tespit edildi.



ÖRGÜTÜN HEDEFİ "AKDENİZ AÇILIMI"



PKK'NIN YENİ ROTASI



2-3 KİŞİLİK GRUPLAR

BOTLARI ALABORA OLDU

MİLİS GÜÇLER



EL MUHABERAT ORGANİZASYONU