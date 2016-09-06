Haber Kaynağı: DHA

Halitpaşa Mahallesi Çaldağı Mevkii'ne dün öğle saatlerinde odun toplamaya giden Mustafa Şahin, gece olmasına rağmen eve dönmeyince merak eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İnsani Yardım Vakfı Manisa Arama Kurtarma Ekibi'nden (İHH-MAK) destek istedi. Ekipler, saat 23.00 sıralarında, arama, kurtarma çalışmalarına başladı. İki saat süren arama-kurtarma çalışması sonucunda Şahin'in cesedi, Çamlıyurt Mahallesi'ndeki evine 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Vücudunda herhangi darp, kesici ve delici alet yarası bulunmayan Şahin'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemeleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şeker hastası olan Şahin'in kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Jandarma, Şahin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.