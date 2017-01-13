Oğlu ağlayınca gerçek ortaya çıktı

Aydın'ın Kuyucak İlçesi Horsunlu Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Özlem Şahin, 4 yaşındaki oğlunun ağlama sesini duyan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Kalp krizinden ölen Özlem Şahin'in eşi Halil Şahin acı haberi çalıştığı Horsunlu Huzurevi'nde görevdeyken aldı

Oğlu ağlayınca gerçek ortaya çıktı

Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan ve bugün gece vardiyasına gidecek olan 25 yaşındaki Özlem Şahin'in, Horsunlu Mahallesi Akdeniz Sokak'taki evinden bugün saat 13.00 sıralarında, uzun süre oğlu K.Ş.'nin ağlama sesi gelmesi üzerine merak eden komşuları kapıyı çaldı. Ancak, kapıyı açan olmazken, çocuğun ağlamaya devam etmesi üzerine komşular, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Özlem Şahin'i yerde hareketsiz şekilde bulup, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, genç kadının kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şahin'in 4 yaşındaki oğlu K.Ş. ise Horsunlu Huzurevi'nde çalıştığı öğrenilen babası Halil Şahin'e teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #ölüm
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