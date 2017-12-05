Öğrencileri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı

Öğrencileri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, lise öğrencilerini taşıyan 20 S 0327 plakalı midibüs, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı Denizli yönünde kapandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #kaza
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