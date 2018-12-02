Öğretmen, feci kazada yaşamını yitirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü matematik öğretmeni Ömer Gündoğar (30), yaşamını yitirdi

Öğretmen, feci kazada yaşamını yitirdi
02 Aralık 2018 Pazar 16:34

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Nikfer Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yorga İlkokulu'nda matematik öğretmeni olan Ömer Gündoğar yönetimindeki 20 HH 359 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Ömer Gündoğar araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından çıkarılan Gündoğar, kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek olan Ömer Gündoğar'ın cenazesi, yarın Nikfer Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #öğretmen #kaza #trafik #denizli #Tavas
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