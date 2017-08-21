Öğretmenin şok intiharı! Balkona çıktı ve...

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde öğretmen 38 yaşındaki Ali Ekber Uçar, 6'ıncı kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti

Öğretmenin şok intiharı! Balkona çıktı ve...

Olay, dün gündüz saatlerinde Yıldıztepe Mahallesi Belediye Konutları'nda meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası öğretmen Ali Ekber Uçar, oturduğu 6'ncı kattaki dairenin balkon mutfağına çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Uçar, ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Uçar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve iç kanaması olduğu belirlenen Uçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, Uçar'ın eşini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #intihar #öğretmen
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