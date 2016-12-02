Okul harçlığı için çalışan üniversiteli, inşaattan düşüp öldü

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde, boş zamanlarında okul harçlığını çıkarmak için inşaatlarda çalışan üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Bayram Kartal, çalıştığı inşaatın çatısından düşerek hayatını kaybetti

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Bayram Kartal, arkadaşıyla birlikte çalıştığı inşaatın çatısından dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Olayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kartal'ı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü. Ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kartal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kartal'ın ölüm haberine alarak hastaneye gelen ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Okuldan kalan boş zamanlarında okul harçlığını çıkarmak için arkadaşıyla birlikte çatı onarım işlerinde çalışan Bayram Kartal'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Talihsiz gencin memleketi Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.