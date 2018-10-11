Okul önünde dedektör köpekle arama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan "Huzurlu-okul" uygulamasında okul önlerinde denetimler gerçekleştirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 150 personelden oluşan ekipler, kentin bazı noktalarındaki okul önlerinde eş zamanlı uygulama yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, "Çako" isimli dedektör köpek de aramalara katıldı.

Okul çevrelerinde, park, bahçe ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında, şüpheli görülen şahıslar kontrol edildi.

Kontrollerde, dedektör köpeğin yardımıyla sahibi bulunmayan bir bisiklet koltuğunun altına gizlenmiş 5 gram esrar ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulamada, 630 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı, 70 araç kontrol edildi ve 12 bin lira idari para cezası kesildi.