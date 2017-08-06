Okul yapımı için bağışlanan araziye 11 yıldır çivi çakılmadı

MANİSA'da 11 yıl önce hayırsever Mehmet Suphi Egemen tarafından okul yapılması için bağışlanan tarla yıllarca boş kaldı. Hayırsever Egemen hayatını kaybederken, yakınları okul yapılmadığı gerekçesiyle araziyi istedi. Arazinin bulunduğu Spil Mahallesi'nin Muhtarı Şakir Kaya sorunu çözmek için Cumhurbaşkanı'na kadar mektup yazsa da henüz sonuca ulaşamadı

Manisa'da 2006 yılında, kentin hayırseverlerinden, çiftçi Mehmet Suphi Egemen, Spil Mahallesi'ndeki 36 bin 750 metrekare tarlasını, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okul yapılması için bağışladı. Ancak, yıllar geçmesine rağmen, okul için bağışlanan arazi adeta unutuldu. Hayırsever Mehmet Suphi Egemen, hayal ettiği okulu göremeden 2014 yılı Ağustos ayında vefat etti. O günden sonra arazi, çevrede bulunanlar tarafından tarla olarak kullanılmaya başlandı. Hayırsever Mehmet Suphi Egemen'in varisleri, bunun üzerine araziye okul yapılmayacağı takdirde geri verilmesini istedi. Bu istek, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildi.



MAHALLEYE OKUL GEREK



Tapu kayıtlarına ulaşan Mahalle Muhtarı Şakir Kaya ise araziye bir an önce okul yapılması isteminde bulundu. Tarlayı ekip biçen kişilerin arazinin ellerinden gideceği için üzüldüklerini ve okul yapılmasını istemediklerini anlatan Kaya, "Bağışlanan iki tapu var. Bağışlayan kişi sadece bu okula isminin verilmesini istemiş. Toplamda 36 bin 750 metrekare bir alan. Bizim mahallemizde okul yok, çocuklar başka mahallelerdeki okullara gidiyor. Burası okul için bağışlandı ise. Milli Eğitim buraya okul yapsın istiyoruz. Bundan 3 yıl önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. O zamandan bugüne okul sorununun çözülmesi için uğraşıyorum" dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin kendisine sorunun çözülmesi için buraya imar planı yapılması gerektiğini söylediklerini ifade eden Kaya, belediyelerden de destek istedi.



CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP YAZDI



Sorunun çözülmesini ve bir an önce okul yapılmasını isteyen Şakir Kaya, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mektup yazdı. Kaya, "Cumhurbaşkanı'na yazdığımız mektubun da cevabı geldi. Kaymakamlıktan, sorunun çözülmesi istendi. Eğer sorun bundan sonra da çözülmezse Cumhurbaşkanı'na kendim gideceğim" diye konuştu.

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