Okula giderken otomobil çarpan lise öğrencisi öldü

Bodrum'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi 14 yaşındaki Aslı Değirmen, hastanede yaşamını yitirdi. Dört yılda 13 kişinin kazalarda öldüğü Turgutreis- Bodrum Karayolu'nu çift yönlü olarak 2 saat süreyle trafiği kapatıp eylem yapan grup, trafik ışıkları konulmasını veya üst geçit yapılmasını istedi

Bodrum Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Aslı Değirmen, bugün saat 07.00 sıralarında, okula gitmek üzere İslamhaneleri Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Servis minibüsünü beklemek için Turgutreis- Bodrum Karayolu'nun 13'üncü kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Değirmen'e özel bir şirkette peyzaj mimarı olan 28 yaşındaki Emrah Yeşilkanat yönetimindeki 34 PR 1082 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayarak başını kaldırımın kenarına çarpan Değirmen, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen ambulansla Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Değirmen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tepkilerden korktuğu için aracı olay yerinde bırakıp kaçan otomobil sürücüsü Emrah Yeşilkanat, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.



AĞABEYİ VE BABAANNESİ FENALAŞTI



Acı haberi alarak olay yerine gelen Aslı Değirmen'in ağabeyi Sinan Değirmen ve babaannesi Fatma Değirmen gözyaşı döktü. Okul yolunda yaşamını yitiren Değirmen'in kaza sırasında ayağından fırlayan botunun tekini görerek fenalaşan ağabeyi ve babaannesi, bu sırada gelen diğer yakınları tarafından otomobile bindirilerek hastaneye götürüldü. Aslı'nın kazayı haber alan okul arkadaşları da hastaneye gelerek ailesine başsağlığı dileyip, destek olmaya çalıştı.







YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR



Kazanın ardından yaklaşık 1500 kişi, duble yol olan Turgutreis- Bodrum Karayolu'nun her iki şeridini ellerine geçirdikleri demir korkuluk ve çeşitli eşyalarla ve otomobilleri ile trafiğe kapattı. Aynı yolda 4 yılda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, yetkililerin sürekli söz vermelerine rağmen önlem almadığını ileri süren öfkeli grup, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin uyarısına rağmen yolu trafiğe açmadı. Sık sık kazaların yaşandığı yola üst geçit yapılmasını veya trafik ışığı konulmasını isteyen kalabalığı, daha sonra gelen Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin de ikna edemedi. Grup, Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan olay yerine gelmeden yolu trafiğe açmamakta kararlı olduklarını bildirdi. Bunun üzerine durumun bildirildiği Kaymakam Gödekmerdan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ve belediye yetkilileriyle olay yerine geldi.



'DAHA KAÇ ÇOCUĞUN ÖLMESİNİ İSTİYORSUNUZ?'



Eylem yapan grup adına Kaymakam Gödekmerdan ile konuşan 62 yaşındaki Mahmut Çakır şunları söyledi:



"Mahallemizin ortasından duble yol geçirdiniz, hiçbir tedbir almadınız. Tam 5 yıl önce burada, 'Gerekli önlemleri alacağız' diye söz verdiniz. Her yıl gelip, aynı sözü tekrarladınız. Ancak, halen yola ne üst geçit ne de trafik lambaları yapıldı. Bu sözler tutulmadığı için bugüne kadar 13 can gitti. Önlem almak için daha kaç çocuğun, kaç canın ölmesini istiyorsunuz?"



'VATANDAŞ TEPKİSİNDE HAKLI'



Kaymakam Gödekmerdan, daha sonra göstericiler arasından 7- 8 kişilik bir grupla mahalle kahvesine geçerek, beraberindekilerle birlikte görüştü. Buradaki görüşmede, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüştüğünü, acil önlem alınması için bugün hemen yetkililerin gelerek çalışmaya başlayacağını belirten Kaymakam Gödekmerdan şöyle dedi:



"Vatandaşımız tepkisinde haklı. Karayolları yetkilileri, buraya trafik ışığı veya üst geçit ne gerekiyorsa, gerekli incelemelerin ardından yapılması için çalışmalara başlayacak. Vatandaşlarımızın canının daha fazla yanmasını biz de istemeyiz. Karayollarının, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan bu tarafa doğru başlattığı bir projesi vardı. Yaparak, bu tarafa doğru geliyorlardı. Ancak, burası çok önemli bir mahalle, o nedenle acil olarak öne alınmasını istedim. Üzüntümüz büyük, ailelerimizin acısını paylaşıyoruz."



Kaymakam Mehmet Gödekmerdan ile yapılan görüşmenin ardından ikna olan kalabalık, birkaç kilometrelik araç konvoyunun oluştuğu yolu trafiğe açtı.