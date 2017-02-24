Okulda inanılmaz kaza. Koşarken birden kapı açılınca...

Okulda inanılmaz kaza. Koşarken birden kapı açılınca...

Okul koridorunda koşan öğrencinin koluna, aniden açılan kapının kolu saplandı. Küçük çocuğun kolundan kapının kolu, ameliyatla çıkartıldı


Olay bugün saat 10.00 sıralarında Aydın'da meydana geldi. Aydın Ticaret Odası İlkokulu'nda meydana gelen olayda 9 yaşındaki Hayati Ede K. isimli öğrencinin koluna kapı kolu saplandı.

Alınan bilgiye göre küçük çocuk, teneffüs sonrası sınıfına girmek için koşmaya başladı. Küçük çocuğun koştuğu sırada sınıf kapısı aniden açıldı ve kapının sivri uçlu demir kolu çocuğun koluna saplandı.

Yaşadığı acı ile bağıran öğrencinin yardımına öğretmenler ve okul yönetimi koştu. Olay hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Çocuğun kolundaki kapı kolu çıkmayınca itfaiye ekipleri kapının bir bölümünü kestikten sonra küçük çocuğu kapıyla birlikte ambulansa taşıdı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun kolundaki kapı kolu 1 saat süren ameliyat sonrası çıkartıldı.

Küçük çocuğunu durumunun iyi olduğu öğrenildi.


 

Kaynak: DHA
Etiketler; #okul #kapı kolu
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