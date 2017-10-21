Öldüğü gün, bir arkadaşını arayıp helallik istemiş!

Aydın'da boğulduktan sonra yakılarak öldürülen Eylem Gülçin Kanık'ın acıklı hayatı hikayesi ortaya çıktı

Aydın'ın Didim İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde yanmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede cesedin Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğu tespit edilmişti. Kanık'ın aldığı hapis cezası yüzünden Yunanistan'a kaçmak istediği, kaçak geçiş için de anlaştığı kişilerin, genç kadının parasını aldıktan sonra onu boğarak öldürdüğü daha sonra da tanınmasın diye yakıldığı ortaya çıkmıştı.



Genç kadının acıklı hayat hikayesi ortaya çıktı. Arkadaşlarının anlattığına göre Kanık, ilk evliliğini babasının zoruyla yaptı. İlk evliliği bitti ikinci kez evlendi. İkinci kocası ise genç kadına çocuğunu göstermedi. Genç kadın dolandırıcılıktan da 20 ay hapis yattı. Öldüğü gün ise genç kadının bir arkadaşını telefonla arayıp helallik istediği öğrenildi.



Kanık'la uzun yıllar arkadaşlık yaptıklarını anlatan bir kız arkadaşı, Eylem'in okuldan önce bir arkadaşı aracılığı ile dolandırıcılık çetesine bulaştığını, kredi kartı bilgilerini kopyalayarak başkalarının paralarını kendi hesaplarına geçirdiklerini bu yüzden de 20 ay hapis yattığını anlattı.



Başka bir arkadaşı ise Eylem'in deli dolu biri olduğunu ve babasının onu 20 yaşındayken istemediği biriyle evlendirdiğini söyledi. Eylem'in daha sonra boşanıp başka biriyle severek evlendiğini anlatan arkadaşı, daha sonra da bir çocuğu olduğunu söyledi. O eşiyle de anlaşmazlık yüzünden ayrıldıklarını belirten arkadaşı, Eylem'in çocuğunu göremediğini anlattı.



Bir arkadaşı da Eylem'in anne ve babasının ayrı olduğunu, babasının de üç yıl önce akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı.



Başka bir arkadaşı da Eylem'in erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığını ve bir otomotiv şirketinde çalıştığını anlattı. Yargılandığı davada hakkında arama kararı çıkınca işten ayrıldığını belirten arkadaşı, öldüğü gün de Eylem'in bir arkadaşını arayıp hakkını helal etmesini istediğini söyledi. (Sabah)





