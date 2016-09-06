Haber Kaynağı: DHA

Buldan'ın ünlü 'Hoşgör kumaşı'nı bulan kişi olarak bilinen 1910 doğumlu Süleyman Tansöker'in mezarı, vefatından 62 yıl sonra memleketi Buldan'a getirildi. Doğan Tansöker, babası Süleyman Tansöker'in 62 yıl önce tedavi için İzmir'e gittiğini ancak hayatını kaybedince oradaki mezarlığa defnedildiğini söyledi. Doğan Tansöker, CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay'ın desteğiyle babasının cenazesini 62 yıl sonra Buldan İlçesi'ne taşıdı. Süleyman Tansöker için Çarşı Camii'nde yeniden cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Buldan Kaymakamı Hacı Uzkuç, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Doğan Tansöker, akrabaları ve Buldanlılar katıldı. Tansöker, cenaze namazının kılınması ardından ilçe mezarlığında eşi Ayşe Tansöker'in yanına defnedildi.Cenaze töreni sırasında duygulandığı görülen Doğan Tansöker, "Başta başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra akrabalarımız ve bizler bayramlarda, istediğimiz zaman babamızın mezarını ziyaret etme fırsatı bulacağız. Babamla yaşadığım fazla hatıram yok. Kendisini hayal meyal hatırlıyorum. Onu hep başkalarından duydum, dinledim" dedi.Cenaze törenine katılan merhumun yakınlarından Ethem Keyik, Süleyman Tansöker'in Buldan'da yaşadığı dönemde çocuk olduğunu belirterek, "Hasta olup İzmir'e tedaviye gitmişti. Ben de yanına gidip ziyaret etmiştim. Hastalığından oldukça üzgündü. Benim ziyaretimden bir gün sonra vefat ettiğini duydum. Şimdiki gibi çok araç olmadığı için gidip cenazesi alınamadı. İzmir'e gömülmek zorunda kalmıştı" dedi.