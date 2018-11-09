Ölen annesinin acısını unutmak için...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan İngiliz Paul Allen (59), tüm vücudunu kaplayan dövmeleriyle ilgi odağı oldu. Allen, 10 yıl önce annesini kaybettiğini, üzüntüsünden vücuduna dövme yaptırmaya başladığını söyledi

Ölen annesinin acısını unutmak için...
09 Kasım 2018 Cuma 13:25

Side turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelde kız arkadaşıyla tatil yapan Paul Allen, bütün vücuduna yaptırdığı dövmelerle yerli- yabancı turistlerin dikkatini çekti. Kollarının, bacaklarının ve vücudunun tamamının yanı sıra yüzü ile başı da yaptırdığı renkli dövmelerle kaplı olan Allen, 10 yıl öncesine kadar vücudunda dövme bulunmadığını söyledi. Annesini 2008 yılında kaybettiğini anlatan Allen, acısını unutmak için arkadaşının önerisiyle vücuduna dövme yaptırmaya başladığını kaydetti. Dövme yaptırdıkça rahatlama hissi duyduğunu dile getiren Allen, "Geçen 10 yılda ellerim ve ayaklarım dahil vücudumun her yerine dövme yaptırdım" dedi.



Antalya'ya kız arkadaşının önerisiyle ilk defa tatile geldiğini anlatan Paul Allen, Side'yi sevdiğini söyledi. Sadece 5 günlük tatil yapabildiklerini kaydeden Allen; Apollon Tapınağı'nı, antik tiyatroyu, müzeler ile diğer yerleri gezdiğini ve alışveriş yaptığını belirtti. Dergi ve broşürlerden Antalya'da gezilecek çok fazla yer olduğunu gördüğünü dile getiren Paul Allen, gelecek yıl tatillerini yine burada yapacaklarını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #dövme
Önceki Haber
70'lik dededen 12 yaşındaki çocuğa aşk mektubu!
Sonraki Haber
Bir kadının şiddet isyanı: Defalarca şikayetçi oldum ama...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.