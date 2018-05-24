Ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sokak kedisi, otomobil çarpması sonucu ölen yavrusunun başından saatlerce ayrılmazken, bu durum, görenlerin yüreğini burktu

Ölen yavrusunun başından ayrılmadı
24 Mayıs 2018 Perşembe 09:26

Cumhuriyet Mahallesi Gardalya Sokak üzerinde, yavru kediye otomobil çarptı. Son gücüyle yol kenarına kadar gidebilen yavru kedi, telef oldu. Anne kedi, yavrusunu dakikalarca koklayıp, etrafında tur attı. Zaman zaman yavrusunu yalayan anne kedinin bu durumu, görenlerin yüreğini burktu. Durumdan haberdar edilen belediye ekipleri, bir süre sonra olay yerine gelerek, yavru kediyi alıp, uygun bir alana gömdü.

Mahalle sakinlerinden Hanife Bayraktar, "Bu kedi, sabahtan beri burada; yavrusunun başından ayrılmıyor. Yok böyle bir şey. Yalıyor, kokluyor. İşte annelik böyle bir duygu" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kedi #kedi ölüm
Önceki Haber
MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak yorum: Para politikalarına karışmasın
Sonraki Haber
CHP'nin ekonomistinden korkutan açıklama: Uçuruma yuvarlanıyoruz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.