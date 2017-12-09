Ölümden dönen Başbay, motosikletiyle yeniden yollarda

Bodrum'da yaşayan ve defalarca motosikletle dünya turuna çıkan, ölümden dönmesine rağmen de hiç pes etmeyen 54 yaşındaki Namık Kemal Başbay, yine yollara düştü

Evli ve 3 çocuk babası olan Namık Kemal Başbay, 8 yıl önce motosikletle tanıştı. Bir tutku haline gelen motosikletiyle sürekli dünyayı gezen Başbay, adını da Türkiye'ye duyurdu.



Bodrum'da yaşayan ve Motosiklet Kulübü üyesi de olan Başbay, bugüne kadar Asya, Uzakdoğu, Afrika ve Güney Doğu Amerika turuna çıktı. Arjantin'deki turunda motosikletinden düşen ve ağır yaralanan Başbay, tedavisi sonrasında yine tekrardan turlarına dönme kararı aldı. Bodrum'dan yola çıkan Başbay'ın bu seferki hedefi ise Günel Batı Amerika turu. Önce motosikletiyle İstanbul'a sonra da Uruguay'a geçecek olan Başbay, 12 Aralık'ta Montevideo'dan turuna başlayacak.



Yola çıkmadan önce açıklamalarda bulunan Başbay, bugüne kadar 3 kez ölümden döndüğünü ve 8 ameliyat geçirdiğini anlattı. Omurgasında tam 30 vida olduğunu anlatan Başbay, motosiklete duyduğu tutkunun ise tarif edilemez olduğunu söyledi.





Başbay şunları söyledi: "Binlerce kilometre yol, onlarca ülke, yüz binlerce insan, doğa ve güzellik, tarih ve kültür tanıyorsunuz. Gezgin olmanın en büyük mutluluklarından biri de işte bu. Tabii ki heyecan macera ve bunun yanında riskler de var. Önemli olan kontrollü, bilinçli ve riskleri minimuma indirerek sürüş yapmak. Eğitimini almadan kimse bu tür gezilere çıkmasın."



Mobilyacılık yaptığını söyleyen Başbay, yabancı dil bilmediğini de anlattı. Çıktığı turlarda her insanın ortak dilinin sevgili ve dostluk olduğunu gördüğünü anlatan Başbay, "İnsanların size bakmaları, kaynaşmaları, gülmeleri, mutlu olmaları, hep aslında ortak kullandığımız bir dil. Ben özellikle Güney Amerika'nın insanlarında bu sıcaklığı bu dostluğu gördüm" şeklinde konuştu.



Dünya gezisinin kitabını yazacak

Gezilerinde sadece gezmediğini insanlara Bodrum'u anlattığını ve Bodrum'la ilgili CD ve broşürler gösterdiğini de belirten Başbay, adeta bir turizm elçisi olduğunu da söyledi. Yaşadıklarını, yolculuk rotalarını, yaşanabilecek zorlukları kendisinden sonra tura gitmek isteyenler için kitap haline getireceğini de belirten Başbay, kitabın da belgesel tadında olacağını söyledi.