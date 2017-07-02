Ölümlü traktör kazasında çelişkili ifadeler, oyunu bozdu

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Acıpayam İlçesi, Gölcük Mahallesi'nde yaşandı. 26 yaşındaki Murat Yusen yönetimindeki 64 AY 548 plakalı traktör, Gölcük-Akşar karayolunda hareket halindeyken traktörde yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Ufuk Elçin dengesini yitirince düştü. İhbar üzerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Elçin, ambulansla tedavi edilmek üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elçin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Sürücü Murat Yusen, gözaltına alındı.Kaynak: DHA
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Kaza yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma, gözaltına aldığı Murat Yusen'in sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi olayı aydınlattı. Yusen'in gerçekleri anlatmasıyla kazada traktörü kullanan sürücünün 15 yaşındaki Ü.Ç. olduğu ortaya çıktı. Murat Yusen, kazaya karışan traktörün 20 Y 3792 plakalı olduğunu ve traktörleri değiştirdiklerini itiraf etti. İfade doğrultusunda harekete geçen jandarma, Ü.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgusu yapılan Ü.Ç. de traktörü kendinin kullandığını itiraf etti. Kazada traktörü kullanan Ü.Ç ve sürücü yerine geçen Murat Yusen'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğıü bildirildi.
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