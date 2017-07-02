Ölümlü traktör kazasında çelişkili ifadeler, oyunu bozdu

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde 1 kişinin traktörden düşerek hayatını kaybettiği kazada, kazaya karışan sürücü ve traktör, olay yerine jandarma ekipleri gelmeden önce değiştirildi. Traktörü kullandığını iddia eden Murat Yusen'in çelişkili ifadeleri üzerine olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Kazada sürücü koltuğunda 15 yaşındaki Ü.Ç.'nin oturduğu tespit edildi

Ölümlü traktör kazasında çelişkili ifadeler, oyunu bozdu
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Acıpayam İlçesi, Gölcük Mahallesi'nde yaşandı. 26 yaşındaki Murat Yusen yönetimindeki 64 AY 548 plakalı traktör, Gölcük-Akşar karayolunda hareket halindeyken traktörde yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Ufuk Elçin dengesini yitirince düştü. İhbar üzerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Elçin, ambulansla tedavi edilmek üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elçin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Sürücü Murat Yusen, gözaltına alındı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Kaza yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma, gözaltına aldığı Murat Yusen'in sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi olayı aydınlattı. Yusen'in gerçekleri anlatmasıyla kazada traktörü kullanan sürücünün 15 yaşındaki Ü.Ç. olduğu ortaya çıktı. Murat Yusen, kazaya karışan traktörün 20 Y 3792 plakalı olduğunu ve traktörleri değiştirdiklerini itiraf etti. İfade doğrultusunda harekete geçen jandarma, Ü.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgusu yapılan Ü.Ç. de traktörü kendinin kullandığını itiraf etti. Kazada traktörü kullanan Ü.Ç ve sürücü yerine geçen Murat Yusen'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğıü bildirildi.

Kaynak: DHA
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